Российские власти прощупывают почву для проведения досрочных выборов в Госдуму
Региональные избиркомы в Сибирском федеральном округе получили указание от Центризбиркома готовиться к возможному проведению выборов в Госдуму РФ уже в декабре 2020 года
В регионы Сибири поступили рекомендации, которые могут свидетельствовать о подготовке к досрочным выборам в Госдуму, сообщает портал «Тайга.инфо» со ссылкой на собственные источники, в избирательных комиссиях и администрациях регионов. Ранее о возможном проведении досрочных выборов сообщало агентство Bloomberg, но из-за этой публикации председатель Госдумы обвинил СМИ во вмешательстве во внутренние дела России.
«Тайга.Инфо» сообщает, что региональные избиркомы в Сибирском федеральном округе получили указание от Центризбиркома готовиться к возможному проведению выборов в Госдуму РФ уже в декабре 2020 года. В регионах якобы уже сформированы «рабочие группы» из администрации президента России, которые изучают электоральные настроения.
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своем Instagram также сообщил о вероятности проведения выборов в Госдуму во второй половине 2020 года, а не в сентябре 2021 года. По словам Левченко, в КПРФ уже начали готовиться к парламентским выборам.
Напомним, ранее Bloomberg также сообщил о возможном проведении в России досрочных парламентских выборов, однако спикер Госдумы Вячеслав Володин обрушился на информагентство с критикой и обвинением во вмешательстве во внутренние дела России.