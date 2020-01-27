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27 января 15:31

Экс-губернатору Омской области назначили доплату к пенсии в 224 тысячи рублей

Министерство труда и социального развития Омской области назначило бывшему губернатору региона Леониду Полежаеву надбавку к пенсии. Соответствующий документ был опубликован в сообществе «Омск ВК» в социальной сети «ВКонтакте»

Экс-губернатору Омской области назначили доплату к пенсии в 224 тысячи рублей
Фото: om1.ru

Министерство труда и социального развития Омской области назначило бывшему губернатору региона Леониду Полежаеву надбавку к пенсии. Размер доплаты составил 224 тысячи рублей.

Соответствующий документ был опубликован в сообществе «Омск ВК» в социальной сети «ВКонтакте».

Позже пресс-секретарь ведомства Анастасия Лаврова подтвердила «МБХ медиа» подлинность документа о начислении доплаты к пенсии бывшего губернатора.

Согласно принятому решению, с 1 января 2020 года Леониду Полежаеву из областного бюджета будут выплачивать дополнительную пенсию в размере 224 тысячи рублей в месяц «за выслугу лет».

Отметим, что экс-губернатор уже получает дополнительную пенсию по собственному указу от 2011 года.

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