27 января 13:31
Глава Ингушетии отправил в отставку правительство второй раз за полгода
О роспуске регионального кабинета министров Калиматов сообщил в своем Instagram, но причину своего решения не назвал. Сейчас члены правительства продолжают работать в статусе исполняющих обязанности
Глава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов второй раз за полгода отправил в отставку правительство.
О роспуске регионального кабинета министров Калиматов сообщил в своем Instagram, но причину своего решения не назвал.
Сейчас члены отправленного в отставку правительства продолжают работать в статусе исполняющих обязанности.
Отметим, что Махмуд-Али Калиматов распускает правительство уже второй раз за полгода. Первый раз кабмин был отправлен в отставку 8 сентября 2019 года.