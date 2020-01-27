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27 января 11:45

Государственные СМИ отчитались о получении иностранного финансирования

Государственные RT и агентство ТАСС, а также «Интерфакс» и входящие в холдинг «Газпром-медиа» СМИ отчитались перед Роскомнадзором о получении иностранного финансирования

Государственные СМИ отчитались о получении иностранного финансирования

Государственные RT и агентство ТАСС, а также «Интерфакс» и входящие в холдинг «Газпром-медиа» СМИ отчитались перед Роскомнадзором о получении иностранного финансирования.

Государственный международный телеканал RT и его подразделения, в частности, RBTH, Radio RT и RT Documentary, получали иностранное финансирование в течение всего 2019 года. Иностранное финансирование телеканал получает с 2017 года.

Агентство ТАСС имеет иностранные источники финансирования с 2017 года, а «Интерфакс» - с 2016 года.

Об иностранном финансировании отчитываются также спортивные телеканалы, принадлежащие холдингу «Газпром-Медиа». Это «Матч ТВ», «НТВ-плюс», «Наш Футбол», сообщает «МБХ медиа».

В отчетах Роскомнадзора об иностранном финансировании российских СМИ также фигурируют «Коммерсант», «Ведомости», «Кавказский узел», издание «7×7», «Сноб», «Новая газета», The New Times и даже корпоративные издания государственных компаний, например, «Вестник РусГидро» и «Вестник Ростелекома».

Напомним, что в России действует закон, который позволяет признавать СМИ «иностранными агентами». Иностранные СМИ обязаны регистрировать юрлицо в России, а все СМИ-инагенты будут должны ставить пометки об этом в своих публикациях. Распространение материалов без маркировки запрещено.

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