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27 января 06:40

Наталья Поклонская предложила проверить доходы и имущество главы Чувашии Михаила Игнатьева

Наталья Поклонская написала в своем Telegram-канале, что возможная отставка Михаила Игнатьева станет недостаточным наказанием для него. По ее мнению, необходимо провести проверку всех источников его доходов и расходов

Наталья Поклонская предложила проверить доходы и имущество главы Чувашии Михаила Игнатьева
Фото: pg21.ru

В отношении главы Чувашии Михаила Игнатьева могут назначить антикоррупционную проверку. Проверить доходы и расходы губернатора предложила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская после скандального ролика с участием чиновника.

Наталья Поклонская написала в своем Telegram-канале, что возможная отставка Михаила Игнатьева станет недостаточным наказанием для него. По ее мнению, необходимо провести проверку всех источников его доходов и расходов.

Депутат предположила, что по результатам проверки у главы Чувашии может быть обнаружено имущество, которое «сложно приобрести на одну лишь зарплату губернатора».

Напомним, что глава Чувашии Михаил Игнатьев за последнее время дважды «отличился» неуместными поступками.  Сначала губернатор призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикую власть.

Затем в интернет попала видеозапись вручения чувашскому управлению МЧС новой пожарной техники. Михаил Игнатьев поднял высоко ключи перед сотрудником ведомства, вынуждая его попрыгать за ними. Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поступок губернатора неуместным и неуважительным, а в «Единой России» заявили, что рассмотрят вопрос об исключении чиновника из партии.

«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания. Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС», - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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