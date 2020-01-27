Российские туроператоры начали досрочно вывозить своих туристов из Китая
Туроператор «Русь-Тур» первым объявил о досрочном вывозе своих туристов с китайского острова Хайнань в связи с распространением нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию
Туроператор «Русь-Тур» первым объявил о досрочном вывозе своих туристов с китайского острова Хайнань в связи с распространением нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. В результате болезни в Китае уже умерли 56 человек.
В туристической компании сообщили, что отменили все заявки от туристов и приостановили продажу путевок на Хайнань до нормализации эпидемиологической обстановки в Китае, сообщает РБК.
«Русь-Тур» стал первым туристическим оператором, который объявил о досрочном вывозе своих клиентов из Китая в связи со вспышкой опасного коронавируса. Предполагается, что в ближайшее время в Россию по линии этого туроператора вернутся более тысячи человек. Туристам также полагается компенсация за неиспользованные дни отдыха.
Ранее Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай, а тем, кто уже купил туры в эту страну, предложить альтернативные варианты.
Согласно последним данным, число умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае выросло до 56 человек. Общее число заболевших превысило две тысячи человек.