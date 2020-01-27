27 января 00:01
В Подмосковье неизвестные обокрали секретный бункер правительственной связи
В Одинцовском районе Московской области неизвестные обворовали бункер правительственной связи. Каким образом воры пробрались в бункер, местонахождение которого строго засекречено, не сообщается
В Одинцовском районе Московской области неизвестные обворовали бункер правительственной связи. Каким образом воры пробрались в бункер, местонахождение которого строго засекречено, не сообщается.
Всего на территории Подмосковья находится 12 секретных правительственных бункеров. В случае начала войны там должен располагаться командный штаб для управления войсками. Бункеры укомплектованы оборудованием ФСО, контролирующим безопасность спецсвязи, а сами они скрыты под землей.
Судя по всему, один из таких бункеров удалось рассекретить. Во время новогодних праздников злоумышленники вскрыли бункер и вынесли оттуда АТС «Ростелекома», в микросхемах которого содержатся золото, платина и палладий.