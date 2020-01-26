Число заразившихся новым «китайским» вирусом выросло до 2 тысяч человек
В Китае число умерших от пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, выросло до 56 человек. Общее число заразившихся уже превысило отметку в 2 тысячи человек
В Китае число умерших от пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, выросло до 56 человек. Общее число заразившихся уже превысило отметку в 2 тысячи человек. В китайском Минздраве сообщили, что около 300 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Председатель КНР Си Цзиньпин, комментируя ситуацию, заявил о стремительном распространении коронавируса.
За пределами Китая заболевшие коронавирусом выявлены в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Непале, США и Австралии, сообщает ТАСС.
Минздрав России в свою очередь сообщает, что по состоянию на 25 января было зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом в китайских провинциях, которые находятся на границе в Россией. Один из заболевших скончался.
Непосредственно в России пока не зарегистрировано случаев заражения новым коронавирусом, но с подозрением на ОРВИ была госпитализирована группа китайских туристов.