Мэр Москвы признал «незначительное» радиоактивное загрязнение на маршруте Юго-Восточной хорды
Эко-активисты и москвичи неоднократно проводили митинги с требованием остановить строительство дороги около радиоактивного могильника, однако столичные власти обвиняли их в распространении фейковой информации и уверяли, что стройка абсолютно безопасна
Мэр Москвы Сергей Собянин впервые признал наличие радиоактивных отходов на маршруте строительства Юго-Восточной хорды. Эко-активисты и москвичи неоднократно проводили митинги с требованием остановить строительство дороги около радиоактивного могильника, однако столичные власти обвиняли их в распространении фейковой информации и уверяли, что стройка абсолютно безопасна.
Сергей Собянин заявил, что строительство трассы «никогда не проходит гладко», однако в случае с Юго-Восточной хордой они «столкнулись с уникальной, из ряда вон выходящей проблемой — радиоактивными отходами, которые в 50−60-е годы Московский завод полиметаллов складировал на своем заднем дворе».
По словам мэра, специалисты подтвердили данные о превышении допустимого уровня радиационного загрязнения. Например, в полосе отвода будущей хорды они выявили незначительные следы загрязнения, а на склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов «действительно имеются пятна радиоактивного заражения, доставшиеся по наследству от деятельности завода еще в советские времена».
Градоначальник пообещал решить проблему «сколько бы это ни стоило, и сколько бы времени ни заняло».
Активисты российского отделения «Гринпис» отметили, что Сергея Собянин заявил об обнаружении лишь «незначительного радиоактивного загрязнения», которое якобы не является препятствием к строительству дороги. Речь идет о земле на склоне у железной дороги, где непосредственно пройдет строительство хорды, однако именно в этом месте независимые специалисты обнаружили пять очагов радиоактивного загрязнения. Приборы зафиксировали там мощность дозы гамма-излучения больше 1 микрозиверта в час, что в 5−8 раз выше естественного фона.
Экологи считают, что в случае проведения строительных работах загрязненный грунт может оказаться на поверхности, и радиоактивная пыль может быть разнесена на значительные расстояния. Для людей это означает риск онкологических заболеваний.