Пассажир «Аэрофлота» сообщил о гибели своих кошек из-за грубого обращения при перелете
Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз оказалась фигурантом скандала с перевозкой животных. Пассажир рейса Нью-Йорк – Москва – София сообщил о гибели двух своих кошек в результате жестокого обращения
Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз оказалась фигурантом скандала с перевозкой животных. Пассажир рейса Нью-Йорк – Москва – София сообщил о гибели двух своих кошек в результате жестокого обращения.
22 января Максим Чумаченко вылетел из Нью-Йорка рейсом «Аэрофлота» SU101 в «Шереметьево». Там него была короткая пересадка на следующий рейс до Софии. С собой мужчина вез трех кошек породы американский колор-пойнт.
Животные летели не на борту самолета, а в багажном отделении, которое должно отапливаться. В Москве Максим Чумаченко получил сломанные переноски, в которых находились кошки. Две из них получили серьезные травмы и позже скончались. У третьего животного было обморожение.
В беседе с изданием Baza Максим Чумаченко рассказал, что после посадки в «Шереметьево» услышал от одного из пассажиров, что грузчики «швыряют» контейнеры с животными. Мужчина, оплативший услугу приорити-билета, побежал к стойке и спросил у представителей «Аэрофлота», где его животные и почему его груз в соответствии с оплаченной услугой не обслужили одним из первых. «Там [на стойке] мне что-то промямлили, что у нас животные снимаются с борта последними», - сообщил пассажир.
Позже мужчине выдали две сломанные переноски с котами. Одна из них была повреждена настолько, что «дно ушло в потолок», а «заботливые» грузчики перевязали ее веревкой. Третья переноска летела трансфером до Софии без выдачи в Москве, поэтому о судьбе еще одной кошки мужчина узнал уже в Болгарии.
«Первый, кто меня увидел, — старший смены на стойке сервиса в терминале D. У него, конечно, отвисла челюсть. У человека был шок, наверное, сильнее, чем у меня», - рассказал Чумаченко. После выяснения обстоятельств представители «Аэрофлота» извинились перед пассажиром и разрешили ему взять двух животных с собой на борт.
Одна кошка умерла во время полета, а вторая – в Софии, на столе у ветеринара. Согласно предварительной экспертизе, оба животных скончались от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке. У третьей кошки, летевшей трансфером, ветеринар диагностировал обморожение.
Максим Чуйченко потребовал от «Аэрофлота» самостоятельно инициировать уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» и разобраться с работниками, ответственными за гибель его котов. В противном случае он обратится в правоохранительные органы.
В «Аэрофлоте» в свою очередь заявили, что ответственность за инцидент несет компания «Шереметьево Хэндлинг», которая обрабатывает багаж всех рейсов авиакомпании в «Шереметьево». Сейчас сотрудники «Шереметьево Хэндлинг» ведут переговоры с хозяином погибших животных.