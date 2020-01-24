Меню
Общество
Выборы прошли - можно повышать стоимость проезда!
24 января 16:54

Пассажир «Аэрофлота» сообщил о гибели своих кошек из-за грубого обращения при перелете

Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз оказалась фигурантом скандала с перевозкой животных. Пассажир рейса Нью-Йорк – Москва – София сообщил о гибели двух своих кошек в результате жестокого обращения

Пассажир «Аэрофлота» сообщил о гибели своих кошек из-за грубого обращения при перелете
Фото: Baza

Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз оказалась фигурантом скандала с перевозкой животных. Пассажир рейса Нью-Йорк – Москва – София сообщил о гибели двух своих кошек в результате жестокого обращения.

22 января Максим Чумаченко вылетел из Нью-Йорка рейсом «Аэрофлота» SU101 в «Шереметьево». Там него была короткая пересадка на следующий рейс до Софии. С собой мужчина вез трех кошек породы американский колор-пойнт.

Животные летели не на борту самолета, а в багажном отделении, которое должно отапливаться. В Москве Максим Чумаченко получил сломанные переноски, в которых находились кошки. Две из них получили серьезные травмы и позже скончались. У третьего животного было обморожение.

В беседе с изданием Baza Максим Чумаченко рассказал, что после посадки в «Шереметьево» услышал от одного из пассажиров, что грузчики «швыряют» контейнеры с животными. Мужчина, оплативший услугу приорити-билета, побежал к стойке и спросил у представителей «Аэрофлота», где его животные и почему его груз в соответствии с оплаченной услугой не обслужили одним из первых. «Там [на стойке] мне что-то промямлили, что у нас животные снимаются с борта последними», - сообщил пассажир.

Позже мужчине выдали две сломанные переноски с котами. Одна из них была повреждена настолько, что «дно ушло в потолок», а «заботливые» грузчики перевязали ее веревкой. Третья переноска летела трансфером до Софии без выдачи в Москве, поэтому о судьбе еще одной кошки мужчина узнал уже в Болгарии.

«Первый, кто меня увидел, — старший смены на стойке сервиса в терминале D. У него, конечно, отвисла челюсть. У человека был шок, наверное, сильнее, чем у меня», - рассказал Чумаченко. После выяснения обстоятельств представители «Аэрофлота» извинились перед пассажиром и разрешили ему взять двух животных с собой на борт.

Одна кошка умерла во время полета, а вторая – в Софии, на столе у ветеринара. Согласно предварительной экспертизе, оба животных скончались от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке. У третьей кошки, летевшей трансфером, ветеринар диагностировал обморожение.

Максим Чуйченко потребовал от «Аэрофлота» самостоятельно инициировать уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» и разобраться с работниками, ответственными за гибель его котов. В противном случае он обратится в правоохранительные органы.

В «Аэрофлоте» в свою очередь заявили, что ответственность за инцидент несет компания «Шереметьево Хэндлинг», которая обрабатывает багаж всех рейсов авиакомпании в «Шереметьево». Сейчас сотрудники «Шереметьево Хэндлинг» ведут переговоры с хозяином погибших животных.

Материалы по теме
«Аэрофлот» частично отказался от услуг клининга. Теперь самолеты убирают бортпроводники
Самарские чиновники разрешили охотиться на диких собак
Минтранс отказался менять правила перевозки животных в самолете из-за кота Виктора
Сейчас на главной
Золотые трубы «марксиста» Слепова
коррупция
Золотые трубы «марксиста» Слепова
В Старой Купавне некое ООО «МАРКС» отрабатывает новую схему обогащения. Пользуясь тем, что ему принадлежит около 10% водопровода в этих местах, его представители буквально шантажируют местный бизнес и муниципальные власти
Московские депутаты потребовали снять Марата Хуснуллина с должности вице-премьера
правительство
Московские депутаты потребовали снять Марата Хуснуллина с должности вице-премьера
Группа муниципальных депутатов Москвы передала в администрацию президента письма с требованием отменить назначение бывшего вице-мэра столицы по вопросам градостроительства на должность вице-премьера правительства РФ
Государственное - значит наше!
Москва
Государственное - значит наше!
В списке жильцов элитного дома по адресу Москва, Большой Николоворобинский переулок, 10, который по замыслу мэрии должен был стать «доходным домом» и приносить деньги в городской бюджет, оказались чиновники, силовики и поддерживающие власть деятели искусства
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали указ о выходе Великобритании из ЕС
Brexit
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали указ о выходе Великобритании из ЕС
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 24 января, подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза
Владимир Мединский и Сергей Собянин получили по «Ершику»
госзакупки
Владимир Мединский и Сергей Собянин получили по «Ершику»
Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» подвел итоги голосования посетителей своего сайта за присуждение антипремии «Золотой Ершик-2019». Эта премия вручается российским чиновникам за расточительство бюджетных средств
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционного переворота
Редакция «Новой газеты» опубликовала «манифест граждан России», который направлен «против конституционного переворота и узурпации власти». Манифест связан с планами властей изменить Конституцию РФ
В России гаджеты будут продавать с предустановленными на них «духовными» приложениями
гаджеты
В России гаджеты будут продавать с предустановленными на них «духовными» приложениями
ФАС разработала правила предустановки российского программного обеспечения на смартфоны и другие гаджеты, которые предназначены для продажи в России
Стрелки часов Судного дня приблизились к полуночи. Человечество на пороге катастрофы
катастрофы
Стрелки часов Судного дня приблизились к полуночи. Человечество на пороге катастрофы
Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности для всего человечества, приблизились к полуночи
Россияне скупают медицинские маски из опасений подхватить «китайский» вирус
эпидемии
Россияне скупают медицинские маски из опасений подхватить «китайский» вирус
После новостей о росте числа умерших от нового коронавируса в Китае спрос на противомикробные маски в Москве и Московской области вырос вдвое. Аналогичная ситуация сложилась и в других городах
Владимир Путин закрытым указом списал долги оборонных предприятий. Банки выступили против
ОПК
Владимир Путин закрытым указом списал долги оборонных предприятий. Банки выступили против
Президент Владимир Путин подписал закрытый указ о списании долгов предприятий оборонно-промышленного комплекса. Точная сумма долга не называется, но речь может идти о 750 млрд рублей
Техномир
В России за минувший год в два раза выросли продажи автомобилей Rolls-Royce и Lamborghini
В прошлом году продажи новеньких Rolls-Royce выросли в два раза. Если в 2018 году в России было продано 96 автомобилей этой марки, то в 2019 году – уже 192 единиц. Также вдвое выросли продажи Lamborghini
ФСИН выставила счета за обучение своим экс-сотрудникам из-за их отказа работать в колониях
ФСИН
ФСИН выставила счета за обучение своим экс-сотрудникам из-за их отказа работать в колониях
Федеральная служба исполнения наказаний потребовала компенсаций с сотрудников, которые обучались в ведомственных вузах, но после этого не захотели работать в системе
В Москве систему распознавания лиц будут использовать для поиска «мест скопления мигрантов»
система распознавания лиц
В Москве систему распознавания лиц будут использовать для поиска «мест скопления мигрантов»
Мэр Москвы дал указание своим подчиненным развивать городскую систему распознавания лиц, «которая позволит выявлять места криминогенных точек...»
Россияне считают плохую экологию более серьезной проблемой, чем терроризм
экология
Россияне считают плохую экологию более серьезной проблемой, чем терроризм
Плохую экологию наиболее опасной угрозой считают 48% участников опроса, проведенного «Левада-центром». На втором месте оказался терроризм. Его самой большой угрозой считают 42% опрошенных
Сестра премьер-министра оказалась владелицей элитной недвижимости
доходы чиновников
Сестра премьер-министра оказалась владелицей элитной недвижимости
Настоящего владельца квартиры, домов и земельных участков, о которых пойдет речь, удалось установить с помощью закрытой базы Федеральной налоговой службы. В выписке Росреестра собственником всей этой элитной недвижимости значится «Российская Федерация»
Почему суд должен отпустить Шестуна домой?
александр шестун
Почему суд должен отпустить Шестуна домой?
По тому количеству нарушений которые были допущены следственными органами и судами в рамках уголовного дела Александра Шестуна любой юрист уже может написать целую кандидатскую диссертацию
Спорт
Работу Московской антидопинговой лаборатории приостановили из-за нового допинг-скандала
WADA приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории. Без лицензии лаборатория не сможет делать анализ образцов крови по программе биологического паспорта спортсмена
Экс-министр Максим Топилин сменил Антона Дроздова на посту главы ПФР
Пенсионный фонд
Экс-министр Максим Топилин сменил Антона Дроздова на посту главы ПФР
Премьер-министр Михаил Мишустин сменил главу Пенсионного фонда России. Вместо Антона Дроздова руководить ведомством будет бывший министр труда и социального развития Максим Топилин
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.