Московские депутаты потребовали снять Марата Хуснуллина с должности вице-премьера
Группа муниципальных депутатов Москвы передала в администрацию президента письма с требованием отменить назначение бывшего вице-мэра столицы по вопросам градостроительства Марата Хуснуллина на должность вице-премьера правительства РФ
Группа муниципальных депутатов Москвы передала в администрацию президента письма с требованием отменить назначение бывшего вице-мэра столицы по вопросам градостроительства Марата Хуснуллина на должность вице-премьера правительства РФ.
К данному требованию также присоединилась депутат Мосгордумы Елена Шувалова. В беседе с «Эхо Москвы» она заявила, что программа реновации жилого фонда, за которую отвечал Марат Хуснуллин, осуществляется «преступными методами, и если позволить этому человеку работать на федеральном уровне, последствия могут быть катастрофическими».
Авторы писем отмечают, что Марат Хуснуллин действовал исключительно «в интересах сверхбогатых людей, возглавляющих строительные компании», а просьбы и пожелания обычных москвичей игнорировал.
Муниципальные депутаты также требуют провести в отношении Марата Хуснуллина прокурорскую проверку.
Напомним, что бывший вице-мэр Москвы неоднократно становился фигурантом антикоррупционных расследований.