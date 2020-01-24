Московские чиновники в обход закона получили квартиры в бывшем «доходном доме»
В списке жильцов элитного дома по адресу Москва, Большой Николоворобинский переулок, 10, который по замыслу мэрии должен был стать «доходным домом» и приносить деньги в городской бюджет, оказались чиновники, силовики и поддерживающие власть деятели искусства
В списке жильцов элитного дома по адресу Москва, Большой Николоворобинский переулок, 10, который по замыслу мэрии должен был стать «доходным домом» и приносить деньги в городской бюджет, оказались чиновники, силовики и поддерживающие власть деятели искусства.
Изначально дом в Большом Николоворобинском переулке строился с целью сдавать расположенные в нем квартиры в аренду, а все вырученные деньги планировалось направлять в городскую казну. В реальности же эти квартиры, стоимость которых составляет десятки миллионов рублей, стали «подарочным фондом» мэрии. Когда Сергея Собянин считает нужным поощрить кого-то из чиновников, силовиков, или, например, деятелей культуры, то он дарит им ключи от квартиры в этом доме, сообщается в расследовании издания Baza.
Среди жильцов этого дома начальник столичного департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, замглавы аппарата мэра Светлана Черникова, экс-глава Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, главный следователь полиции Москвы Наталья Агафьева, бывший московский прокурор Владимир Чуриков и режиссер Константин Богомолов (был доверенным лицом Собянина на выборах). Стоит отметить, что многие чиновники и силовики не смогли бы приобрести квартиры в несостоявшемся «доходном доме» на свои официальные доходы. Например, Алексей Немерюк в 2013 году (год покупки) задекларировал доход в 4 млн рублей, а кадастровая стоимость квартиры составляет 38 млн рублей. Светлана Черникова, которая сейчас занимает пост заместителя руководителя Аппарата мэра, получила двухэтажную квартира площадью 294 кв. м. (кадастровая стоимость 96 млн рублей), а доход задекларировала в 3 млн рублей. Более того, на тот момент в ее собственности уже были четыре квартиры в Москве.
В «доходном доме» также живут губернатор Нижегородской области, бывший замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин, зампред Совета Федерации Галина Карелова, экс-глава секретариата бывшего первого зампреда правительства Игоря Шувалова Надери Мухомеджан, полномочный представитель правительства в Совете Федерации Андрей Яцкин, заместитель начальника Экспертного управления президента Татьяна Илюшникова и главный редактор службы информации НТВ Татьяна Миткова. Последняя получила две соседних квартиры общей площадью почти 300 кв.м.
Всего в доме 47 квартир, принадлежащих правительству Москвы. Треть из них перешла в руки новых собственников. Фактически «доходный дом» превратился в «дом друзей мэра», а городской бюджет лишился доходов от сдачи квартир в аренду по рыночной цене.
Идея построить в Москве «доходные дома» принадлежала прежнему мэру города Юрию Лужкову. В 2002 году мэрия решила в качестве эксперимента построить первый с дореволюционных времен «доходный дом» в Николоворобинском переулке. Строительство дома обошлось городской казне в 12,3 млн долларов. В квартирах был сделан шикарный ремонт и специально для них была закуплена качественная и красивая мебель.
Квартиры в этом доме арендовали иностранные бизнесмены и дипломаты за 100-200 тысяч рублей в месяц. Сам дом находился на балансе АО «Мосжилкомплекс», подведомственном департаменту городского имущества.
С 2013 по 2018 год, когда мэром столицы уже был Сергей Собянин, «Мосжилкомплекс» передал 15 квартир на баланс города через «договоры пожертвования», после чего эта жилплощадь перешла от города в собственность частных лиц. Собственниками квартир в элитном доме оказались сотрудники мэрии, высокопоставленные представители МВД и прокуратуры.
Примечательно, что постановление мэрии от 2002 года запрещает передавать квартиры в «доходом доме» в частную собственность, однако «для своих» было сделано исключение. Сделки с новыми VIP-собственниками были оформлены как договоры купли-продажи, но по факту мало кто из них мог позволить себе купить квартиру в этом доме на официальные доходы.
Сейчас в доме в Большом Николоворобинском переулке остается 30 свободных квартир, но арендовать их через агентства недвижимости нереально. Источник Baza в мэрии Москвы заявил, что арендовать квартиру в этом доме можно по согласованию «сверху», а получить в собственность ее можно по «определенной схеме», которая озвучивается при личной беседе. Судя по всему, свободны квартиры власти придерживают для чиновников и силовиков, которых необходимо будет «отблагодарить».
В пресс-службе мэрии отказались отвечать на вопросы, кто и когда принимал решение о предоставлении квартир чиновникам в «доходном доме» и по какой цене их продавали.
По данным Baza, квартиры чиновникам и силовикам в «доходом доме» передавались в собственность по личному распоряжению Владимира Ефимова. Сейчас он занимает должность вице-мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям. Сам чиновник проживает в элитном ЖК Novel House в 3-м Кадашевском переулке, недалеко от Кремля. Стоимость его квартиры оценивается в 115 млн рублей.
Этот дом строила компания «Диарет», которая по договору должна была передать квартиры городу, но отказалась это сделать. Мэрия подала на фирму в суд. После этого собственником одной из квартир (всего их восемь) стал чиновник Владимир Ефимов. В этом же доме живет экс-губернатор Пермского края, а сейчас глава Минэкономразвития Максим Решетников.