24 января 12:48
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали указ о выходе Великобритании из ЕС
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 24 января, подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 24 января, подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Накануне билль о Brexit подписала королева Великобритании Елизавета после одобрения документа в парламенте.
«Все неизбежно поменяется, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников», - прокомментировал это событие глава Евросовета Шарль Мишель.
На 29 января запланирована ратификация соглашения о Brexit в Европарламенте, а сам процесс выхода Великобритании из ЕС будет запущен 31 января. Переходный период продлится до конца 2020 года.