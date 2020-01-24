Владимир Мединский и Сергей Собянин стали лауреатами премии «Золотой Ершик» за расточительство
Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» подвел итоги голосования посетителей своего сайта за присуждение антипремии «Золотой Ершик-2019». Эта премия вручается российским чиновникам за расточительство бюджетных средств
Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» подвел итоги голосования посетителей своего сайта за присуждение антипремии «Золотой Ершик-2019». Эта премия вручается российским чиновникам за расточительство бюджетных средств.
Победителем народного голосования стал бывший министр культуры Владимир Мединский, который получил должность помощника президента. «Золотой Ершик» он заслужил за госзакупку на проведение показа документального фильма «Своими миллионами я обязан их труду…» в Швейцарии.
Региональный «Золотой Ершик» граждане присудили мэру Москвы Сергею Собянину за закупку 941 км бордюров на 3 млрд рублей.
ершик» достался теперь уже бывшему генпрокурору Юрию Чайке. Заявку надзорного ведомства за поставку гольф-каров «в целях обеспечения нужд Российской Федерации» участники голосования признали расточительством.
Еще один «серебряный ершик» получил глава Якутии Айсен Николаев с закупкой на обслуживания 19 элитных иномарок для поездок в Москве.
«Бронзовые ершики» россияне присудили главе «Газпрома» Алексею Миллеру за закупку автомобилей Mercedes на 100 млн рублей и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову за закупку военно-полевого шатра стоимостью в 6,5 млн рублей.