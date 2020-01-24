«Новая газета» опубликовала манифест против конституционного переворота и узурпации власти
Редакция «Новой газеты» опубликовала «манифест граждан России», который направлен «против конституционного переворота и узурпации власти». Манифест связан с планами властей изменить Конституцию РФ
Редакция «Новой газеты» опубликовала «манифест граждан России», который направлен «против конституционного переворота и узурпации власти». Манифест связан с планами властей изменить Конституцию РФ.
Внесение поправок в Основной закон в «Новой газете» назвали конституционным переворотом, целью которого является «пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррумпированного режима». «Для этого придумана спецоперация по незаконному переписыванию Конституции», - говорится в манифесте.
Поправки в Основной закон вносятся в спешке, «с риторическими и юридическими манипуляциями, без реальной общественной дискуссии». Авторы манифеста отмечают, что вместо Конституционного собрания гражданам предлагают «имитационную рабочую группу с участием непрофессионалов», а вместо референдума - нелегитимное «общероссийское голосование». При этом Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок, хотя дата «всероссийского голосования» по этому вопросу еще не назначена.
«Мы, граждане России, подписавшие этот манифест, призываем всех, кто не готов смириться с узурпацией власти Владимиром Путиным, присоединиться к нашему заявлению и принять участие в массовой общественной кампании», - говорится в манифесте, который подписали среди прочих муниципальный депутат Илья Азар, экономист Сергей Гуриев, оппозиционный политик Юлия Галямина.