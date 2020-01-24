В России гаджеты будут продавать с предустановленными на них «духовными» приложениями
ФАС разработала правила предустановки российского программного обеспечения на смартфоны и другие гаджеты, которые предназначены для продажи в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала правила предустановки российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры, смарт-телевизоры и другие гаджеты, которые предназначены для продажи в нашей стране.
Одним из критериев для отбора таких приложений стало «формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Оценку программ на соответствие духовным ценностям будет проводить непосредственно антимонопольное ведомство, сообщают «Ведомости».
Приложения для предустановки также будут выбираться по таким критериям, как количество скачиваний, обеспечение безопасности и защита данных потребителей.
Напомним, 1 июля 2020 года вступит в силу закон, который запрещает продажу смартфонов, компьютеров и другой техники без программного обеспечения российского производства.