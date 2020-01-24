Стрелки часов Судного дня приблизились к полуночи. Человечество на пороге катастрофы
Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности для всего человечества, приблизились к полуночи
Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности для всего человечества, приблизились к полуночи. Стрелки часов подвинули на 20 секунд вперед. Теперь они показывают 23:58:20, а до начала Судного дня (полночь, символизирует глобальную катастрофу) осталось 100 секунд.
В журнале Bulletin of the Atomic Scientists пишут, что человечество еще никогда не было так близко к катастрофе.
Президент Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон предупредила, что любая ошибка или промедление подобны смерти. К Судному дню человечество давно приближают ядерное оружие, изменение климата и большое количество фейковой информации.
Символические часы Судного дня были созданы в 1947 году учеными и сотрудниками журнала Bulletin of the Atomic Scientists. Движение стрелок часов символизирует время, которое разделяет человечество до ядерной войны или климатической катастрофы.
Время на Часах Судного дня меняет или, напротив, оставляют неизменным, один раз в год. С начала 2018 года часы находились на отметке 23:58:00.