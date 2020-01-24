Россияне скупают медицинские маски из опасений подхватить «китайский» вирус
После новостей о росте числа умерших от нового коронавируса в Китае спрос на противомикробные маски в Москве и Московской области вырос вдвое. Аналогичная ситуация сложилась и в других городах
Россияне из-за угрозы распространения смертельного коронавируса, вызывающего пневмонию, стали массово скупать в аптеках медицинские маски.
После новостей о росте числа умерших от нового коронавируса в Китае спрос на противомикробные маски в Москве и Московской области вырос вдвое. Аналогичная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, Иркутской и Мурманской областях, а также Приморском крае, сообщил РБК гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.
В сети «36,6» рост объема продаж медицинских масок на этой неделе оценили в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.
По состоянию на 23 января 2020 года в мире зафиксировано 617 случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Большая часть заболевших приходится на китайский город Ухань, в котором местные власти ввели карантин. Чисто умерших от пневмонии составило 17 человек.