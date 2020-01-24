Владимир Путин закрытым указом списал долги оборонных предприятий. Банки выступили против
Президент Владимир Путин подписал закрытый указ о списании долгов предприятий оборонно-промышленного комплекса. Точная сумма долга не называется, но речь может идти о 750 млрд рублей
Президент Владимир Путин подписал закрытый указ о списании долгов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Точная сумма долга не называется, но ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что объем «токсичных» долгов оборонных предприятий составляет 750 млрд рублей.
О списании долгов предприятий ОПК сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» председатель банка ВТБ Андрей Костин.
«Там активное участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрены, но она такая - посильная, разумная, она действительно учитывает, наверное, тот риск, который банки брали», - заявил банкир.
Представители других банков выступали против списания долгов оборонных предприятий. В частности, глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что «списания быть не может», поскольку это противоречит мировой практике.