В России за минувший год в два раза выросли продажи автомобилей Rolls-Royce и Lamborghini
В прошлом году продажи новеньких Rolls-Royce выросли в два раза. Если в 2018 году в России было продано 96 автомобилей этой марки, то в 2019 году – уже 192 единиц. Также вдвое выросли продажи Lamborghini
В России по итогам 2019 года в два раза выросли продажи люксовых автомобилей Rolls-Royce и Lamborghini на фоне общего снижения рынка luxury-автомобилей на 10%.
По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году продажи новеньких Rolls-Royce выросли в два раза. Если в 2018 году в России было продано 96 автомобилей этой марки, то в 2019 году – уже 192 единиц. Также вдвое выросли продажи Lamborghini (с 72 до 142 штук).
В целом же продажи новых автомобилей сегмента luxury в минувшем году снизились на 10%. Всего было продано 1312 элитных авто, из которых основная доля пришлась на Mercedes-Benz Maybach S-Class (480 машин, или 36,6% рынка). На втором месте по популярности у российских автомобилистов оказались Bentley (319 единиц), сообщает РБК.
Наибольший спрос на дорогие машины демонстрируют жители Москвы и Московской области. также элитные авто покупали в в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.
Полностью рынок новых автомобилей вне зависимости от престижности марки в 2019 году показал снижение на 2,3%.