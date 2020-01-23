ФСИН выставила счета за обучение своим экс-сотрудникам из-за их отказа работать в колониях
Федеральная служба исполнения наказаний потребовала компенсаций с сотрудников, которые обучались в ведомственных вузах, но после этого не захотели работать в системе
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала компенсаций с сотрудников, которые обучались в ведомственных вузах, но после этого не захотели работать в системе. Один из таких экс-сотрудников получил иск от ФСИН на 3 млн рублей.
Роман Лазарев рассказал «Открытым медиа», что ФСИН хочет взыскать с него по суду 3 млн рублей, которые были потрачены на его обучение в профильном вузе, из-за его нежелания отработать в ведомстве пятилетний срок. Мужчина рассказал, что всегда хотел бороться с преступность и год работал в исправительной колонии, но увидев, как «служба Родине реализуется на практике», желание продолжать работать в системе ФСИН у него пропало. Лазарев отметил, что работа в колонии сводится к формализму, а исправить осужденных в таких условиях невозможно.
Экс-сотрудник ФСИН удивлен суммой компенсации, которую с него потребовало ведомство. Мужчина отметил, что исходя из документов, предоставленных несколькими вузами системы исполнения наказаний, его обучение стоило не больше 500 тысяч рублей.
Законодательство действительно предполагает выплату компенсации в случае отказа бывших студентов работать в системе ФСИН, однако стоимость обучения должна указана публично на сайте учебных заведений, чтобы курсанты и их родители заранее знали, какую сумму им придется выплатить.
При этом во ФСИН утверждают, что ведомство имеет право включать в размер компенсации не только зарплаты преподавателей, но и понесенные затраты на коммунальные услуги, учебное оборудование, услуги связи и т.д.
Случай Романа Лазарева не единственный. Бывший студент Вадим Егоров сообщил в соцсети, что с него ФЙСИН потребовала 2 млн рублей, а Анатолий Белый рассказал, что изначально ему выставили счет на 2 млн рублей, но в итоге отсудили 950 тысяч рублей.