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Общество
«Крестовый поход» мэра Собянина
Москва
23 января 14:48

В Москве систему распознавания лиц будут использовать для поиска «мест скопления мигрантов»

Мэр Москвы дал указание своим подчиненным развивать городскую систему распознавания лиц, «которая позволит выявлять места криминогенных точек...»

В Москве систему распознавания лиц будут использовать для поиска «мест скопления мигрантов»
Фото: versiya.info

Мэр Москвы Сергей Собянин дал указание своим подчиненным развивать городскую систему распознавания лиц, «которая позволит выявлять места криминогенных точек, места скопления мигрантов, закладки наркотиков».

На заседании коллегии ГУ МВД по Москве градоначальник сообщил, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц показала свою эффективность, поэтому с 1 января 2020 года она была внедрена в массовом порядке. В столице заменили обычные камеры наружного видеонаблюдения на камеры с HD-качеством, а также запустили системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц. С 1 сентября эта система будет полностью внедрена и в метрополитене, сообщает «Интерфакс».

Сергея Собянин рапортовал о «замечательных» показателях по снижению преступности за счет использования системы распознавания лиц.

Напомним, 23 января в Тверской райсуд Москвы поступил иск от юриста Алены Поповой и политика Владимира Милова с требованием запретить властям использовать технологию распознавания лиц на митинге. В иске указывается, что использование этой системы нарушает право граждан на частную жизнь.

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