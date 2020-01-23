Россияне считают плохую экологию более серьезной проблемой, чем терроризм
Плохую экологию наиболее опасной угрозой считают 48% участников опроса, проведенного «Левада-центром». На втором месте оказался терроризм. Его самой большой угрозой считают 42% опрошенных
Почти половина российских граждан считает загрязнение окружающей среды угрозой пострашнее терроризма. Плохую экологию наиболее опасной угрозой считают 48% участников опроса, проведенного «Левада-центром».
На втором месте оказался терроризм. Его самой большой угрозой считают 42% опрошенных.
Также в список угроз вошли вооруженные конфликты (37%), изменение климата (34%), техногенные катастрофы и аварии (31%), глобальный экономический кризис (25%), мировые эпидемии (24%), хакерские атаки (18%), а также перенаселение и массовые миграции (15%).
Что касается экологии, то самой серьезной проблемой россияне считают загрязнение воздуха (26%), утилизацию бытовых отходов (17%) и утилизацию в России ядерных отходов (11%). Последняя проблема стала волновать граждан на фоне решения Росатома ввозить в Россию отходы обогащения урана из Германии.