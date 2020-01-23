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Политика
Формула обмана мэра Собянина
23 января 11:46

Сестра премьер-министра оказалась владелицей элитной недвижимости

Настоящего владельца квартиры, домов и земельных участков, о которых пойдет речь, удалось установить с помощью закрытой базы Федеральной налоговой службы. В выписке Росреестра собственником всей этой элитной недвижимости значится «Российская Федерация»

Сестра премьер-министра оказалась владелицей элитной недвижимости
Фото: BBC.com

Сестра главы российского правительства Михаила Мишустина 49-летняя Наталья Стенина оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью около миллиарда рублей. Настоящего владельца квартиры, домов и земельных участков, о которых пойдет речь, удалось установить с помощью закрытой базы Федеральной налоговой службы. В выписке Росреестра собственником всей этой элитной недвижимости значится «Российская Федерация».

«Русская служба ВВС» со ссылкой на закрытую базу Налоговой службы, которой ранее руководил Михаил Мишустин, сообщает, что его сестра владеет квартирой площадью 170 кв.м. в элитном московском ЖК Knightsbridge Private Park в Хамовниках. Стоимость этой квартиры оценивается в 180 млн рублей.

В 2014 году Наталья Стенина приобрела двухэтажный жилой дом в поселке Agalarov Estate в Истринском районе Подмосковья. Фотографии этого дома опубликованы в соцсети сына Стениной Михаила. Рыночная стоимость дома и участка составляет 370 млн рублей.

По данным ВВС, сестра премьер-министра также владеет двумя домами и участком земли на Николиной горе примерной стоимостью 350 млн рублей. Там же располагается особняк Михаила Мишустина и его семьи (в базе Росреестра собственником этого дома также числится «Российская Федерация»).

Наталья Стенина в 2000-х годах работала в компании «Аэрофлот». В 2015 году она стала собственницей 25% акций ресторана «Недальний восток» на Тверском бульваре и здания, в котором он находился. Около года назад ресторан закрылся из-за убытков. Компания, на которую записано здание на Тверском бульваре, сейчас приносит своим владельцам около 100 тысяч рублей прибыли в год.

Супруг г-жи Стениной также не является крупным и успешным бизнесменом. До 2016 года Сергей Стенин руководил небольшой подмосковной компанией с выручкой 1,5 млн рублей в год.

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