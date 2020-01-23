Работу Московской антидопинговой лаборатории приостановили из-за нового допинг-скандала
WADA приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории. Без лицензии лаборатория не сможет делать анализ образцов крови по программе биологического паспорта спортсмена
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории. Без лицензии лаборатория не сможет делать анализ образцов крови по программе биологического паспорта спортсмена.
В связи с решением главы исполнительного комитета WADA Витольда Баньке, Московская антидопинговая лаборатория не сможет работать до окончания «дисциплинарного разбирательства».
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в беседе с РИА Новости назвал решение WADA ожидаемым на фоне новых обвинений в адрес РФ в нарушении антидопинговых правил и сокрытии информации об этом. Теперь допинг-пробы российских спортсменов придется отвозить на проверку в зарубежные лаборатории, что увеличит стоимость тестов.
Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая чемпионат мира по футболу на четыре года. «Чистые» российские атлеты смогут соревноваться под нейтральным флагом.