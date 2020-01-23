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23 января 08:21

Работу Московской антидопинговой лаборатории приостановили из-за нового допинг-скандала

WADA приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории. Без лицензии лаборатория не сможет делать анализ образцов крови по программе биологического паспорта спортсмена

Работу Московской антидопинговой лаборатории приостановили из-за нового допинг-скандала

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории. Без лицензии лаборатория не сможет делать анализ образцов крови по программе биологического паспорта спортсмена.

В связи с решением главы исполнительного комитета WADA Витольда Баньке, Московская антидопинговая лаборатория не сможет работать до окончания «дисциплинарного разбирательства».

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в беседе с РИА Новости назвал решение WADA ожидаемым на фоне новых обвинений в адрес РФ в нарушении антидопинговых правил и сокрытии информации об этом. Теперь допинг-пробы российских спортсменов придется отвозить на проверку в зарубежные лаборатории, что увеличит стоимость тестов.

Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая чемпионат мира по футболу на четыре года. «Чистые» российские атлеты смогут соревноваться под нейтральным флагом.

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