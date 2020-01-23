Экс-министр Максим Топилин сменил Антона Дроздова на посту главы ПФР
Премьер-министр Михаил Мишустин сменил главу Пенсионного фонда России. Вместо Антона Дроздова руководить ведомством будет бывший министр труда и социального развития Максим Топилин
Премьер-министр Михаил Мишустин сменил главу Пенсионного фонда России. Вместо Антона Дроздова руководить ведомством будет бывший министр труда и социального развития Максим Топилин.
Экс-глава ПФР перешел на должность заместителя министра финансов России, сообщается на сайте правительства.
Антон Дроздов руководил Пенсионным фондом в течение 11 лет. При нем ведомство неоднократно критиковали за неэффективное расходование средств, а именно выплаты крупных премий топ-менеджерам и покупку «дворцов» для своих отделений на фоне нехватки средств на индексацию пенсий пожилым гражданам.
Сам Антон Дроздов стал героем расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором имущество чиновника и его родственников оценивалось в миллиард рублей. ФБК нашел у семьи г-на Дроздова квартиру площадью 335,5 кв.м. в элитном доме в Малом Козихинском переулке Москвы (стоимость 490 млн рублей), два машиноместа общей стоимостью 8 млн рублей, автомобили Mercedes-Benz GL и Lexus LS стоимостью 6 млн рублей каждый, участок и дом на 617 кв.м. в элитном дачном поселке Николино на Рублевском шоссе.
Официальная зарплата Антона Дроздова в ПФР составляла около 300 тысяч рублей в месяц, а его годовой доход - 4 млн рублей.