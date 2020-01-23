23 января 06:12
Максим Орешкин после отставки заявил о недопустимо высоком неравенстве в России
Бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в России по-прежнему сохраняется «недопустимо высокий уровень неравенства»
Бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в России по-прежнему сохраняется «недопустимо высокий уровень неравенства».
Максим Орешкин сообщил, что ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет роста развивающихся экономик, в частности, Китая и Индии. Однако глобальное неравенство все еще находится на максимуме с 1930-1940 гг, сообщает РБК.
Бывший министр отметил, что России хотя и относится к числу стран, где внутренний уровень неравенства снижается, но в стране сохраняется «недопустимо высокий уровень неравенства».
Напомним, что согласно официальной статистике в России за чертой бедности находятся более 20 млн граждан.
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