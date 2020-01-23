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23 января 00:24

Счетная палата оценила ущерб от природных пожаров и незаконной вырубки леса в десятки миллиардов рублей

Счетная палата оценила ущерб от потери лесных ресурсов в десятки миллиардов рублей ежегодно. Об этом говорится в докладе ведомства «Анализ эффективности использования лесных ресурсов России в 2016-2018 годах»

Счетная палата оценила ущерб от природных пожаров и незаконной вырубки леса в десятки миллиардов рублей
Фото: yandex.kz

Счетная палата оценила ущерб от потери лесных ресурсов в десятки миллиардов рублей ежегодно. Об этом говорится в докладе ведомства «Анализ эффективности использования лесных ресурсов России в 2016-2018 годах».

По данным ведомства, площадь российских лесов, которая требует восстановления, с 2016 года по 1 января 2019 года увеличилась на 2,8% и сейчас составляет 33,2 млн гектаров (это 4,3% покрытой лесом территории).

Основной причиной потери лесных ресурсов являются природные пожары и незаконная вырубка. При этом количество лесных пожаров в России каждый год растет. С 2016 по 2018 год их число выросло на 12%, говорится в докладе Счетной палаты. Общий ущерб от лесных пожаров оценивается в 68,9 млрд рублей.

Ежегодный ущерб от лесных пожаров аудиторы оценивают в 19,8-25,2 млрд рублей. Для сравнения на охрану лесов от пожаров государство тратит 14,0-15,9 млрд рублей.

В докладе отмечается, что ущерб от нарушений лесного законодательства в 2016-2018 годах составил 43,8 млрд рублей, в том числе от незаконных рубок - 35 млрд рублей.

Счетная палата также предоставила данные за 2019 год, которые в отчет не попали. Так, в минувшем году в России произошло 14 тысяч лесных пожаров общей площадью около 10 млн гектаров. Окончательный ущерб от пожаров пока не установлен, но уже сейчас известно, что он составит не менее 20 млрд рублей.

Напомним, что в прошлом году масштабные лесные пожары произошли в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Ситуация усугубилась из-за того, что первоначально региональные власти отказались от тушения пожаров в труднодоступной местности, объяснив свое решение экономическое нецелесообразностью. Бороться с огнем начали только после вмешательства общественности и международного сообщества.

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