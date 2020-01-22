22 января 16:16
Компания Apple в марте представит новый бюджетный iPhone
Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в компании сообщает, что бюджетный iPhone будет официально представлен публике в марте. Новый гаджет придет на замену бюджетной модели SE стоимостью 399 долларов
Американская компания Apple в феврале 2020 года запустит производство новых бюджетных смартфонов.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в компании сообщает, что бюджетный iPhone будет официально представлен публике в марте. Новый гаджет придет на замену бюджетной модели iPhone SE стоимостью 399 долларов.
Новый смартфон внешне будет выглядеть как iPhone 8, а процессор будет как у iPhone 11.
Информации о стоимости гаджета пока нет.
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