Вице-премьер Дмитрий Чернышенко оказался соседом главы правительства Михаила Мишустина
Новый вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко оказался соседом главы кабинета министров Михаила Мишустина по элитному дачному поселку на Рублевском шоссе Московской области
Новый вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко оказался соседом главы кабинета министров Михаила Мишустина по элитному дачному поселку на Рублевском шоссе Московской области.
Издание «Проект» сообщает, что Мишустин и Чернышенко проживают в коттеджном поселке «Коттон Вэй» в Николиной Горе, а их участки находятся на расстоянии 300 метров. Земельные участки на Рублевке находятся в собственности родственников чиновника.
Полная тезка супруги Дмитрия Чернышенко Татьяны Чернышенко имеет в собственности два участка площадью 3,5 тыс. кв.м. На этой земле расположены основной дом, гостевой дом и баня. Стоимость участков в поселке «Коттон Вэй» составляет от 80 млн до 220 млн рублей.
Ранее «Проект» уже сообщал, что особняком семьи Михаила Мишустина и землей под ним в выписке Росреестра числится «Российская Федерация». По данным издания, недвижимость принадлежит детям премьер-министра, но информацию об этом решили скрыть.