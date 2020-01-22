Новый министр спорта России был осужден за передачу государственной земли под Черкизовский рынок
Олег Матыцин, который сменил на этом посту Павла Колобкова, имеет судимость. Он был осужден за передачу земель Российского государственного университета физкультуры под Черкизовский рынок
Новый министр спорта России Олег Матыцин, который сменил на этом посту Павла Колобкова, имеет судимость. Примерно 8 лет назад он был осужден за передачу земель Российского государственного университета физкультуры под Черкизовский рынок.
С 2001 по 2006 годы Олег Матыцин занимал должность ректора Российского госуниверситета физкультуры. Согласно материалам следствия, ректор превысил свои должностные полномочия и передал в аренду коммерческим структурам участок земли, находящийся в федеральной собственности. Затем на этой земле был открыт Черкизовский рынок. Ущерб от действий Матыцина оценили в 120 млн рублей, сообщает Znak.com.
В 2009 году Олег Матыцин был отстранен от должности ректора, а Черкизовский рынок был закрыт в связи с нарушениями санитарных и пожарных норм.
В 2012 года Измайловский райсуд Москвы признал Олега Матыцина виновным в превышении должностных полномочий и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Своей вины подсудимый не признал. Его защита утверждала, что вуз получал за аренду земли плату, поэтому федеральный бюджет частично был избавлен от необходимости финансировать университет.
По итогам рассмотрения кассационной жалобы Басманный суд признал вердикт первой инстанции обоснованным, но одновременно с этим освободил Олега Матыцина от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.