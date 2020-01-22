Коллекторам разрешат выбивать с граждан долги за коммунальные услуги
При этом еще в декабре 2019 года в Госдуме, напротив, предлагали полностью отстранить коллекторов от взыскания с граждан задолженностей по «коммуналке»
Коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами россиян за жилищно-коммунальные услуги. При этом еще в декабре 2019 года в Госдуме, напротив, предлагали полностью отстранить коллекторов от взыскания с граждан задолженностей по «коммуналке».
По данным «Коммерсанта», на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности был разработан новый вариант законопроекта о возврате просроченной задолженности физических лиц. В документ включена отдельная статья о взыскании долгов за коммунальные услуги. При этом досудебный порядок возврата таких долгов не будет обязательным.
Законопроект также обязывает коллекторские агентства и товарищества собственников жилья хранить аудиозаписи разговоров и переписок с должниками в течение двух лет.
Примечательно, что в декабре прошлого года депутаты Госдумы предлагали законодательно запретить коллекторам агентств выбивать долги граждан за коммунальные услуги. Ранее коллекторов уже лишили права покупать задолженности граждан за услуги ЖКХ, однако они научились обходить этот запрет с помощью агентского договора, без переуступки прав требования и с фиксированным процентом с возвращенных денег.