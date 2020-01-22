Компания Apple отказалась от сквозного шифрования данных в iCloud из-за недовольства силовиков
Американская компания отказалась от сквозного шифрования резервных копий данных смартфонов iPhone. Такое решение было принято из-за недовольства ФБР. В силовом ведомстве считают, что сквозное шифрование негативно скажется на расследованиях
Американская компания Apple отказалась от сквозного шифрования резервных копий данных смартфонов iPhone в iCloud. Такое решение было принято из-за недовольства ФБР. В силовом ведомстве считают, что сквозное шифрование негативно скажется на расследованиях.
Около двух лет назад Apple сообщила в ФБР, что планирует ввести сквозное шифрование резервных копий данных в iCloud. Это нужно для защиты данных пользователей от злоумышленников. При реализации этой задумке сама Apple бы потеряла доступ к информации, которую пользователи загружают в облачное хранилище. Соответственно, компания бы не смогла предоставлять информацию по запросу суда и правоохранительных органов, сообщает Reuters.
Агенты ФБР по борьбе с киберпреступностью раскритиковали инициативу Apple, поскольку сквозное шифрование помешает расследованиям. В итоге компания отказалась от реализации собственной идеи.