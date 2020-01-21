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21 января 20:54

Объявлен полный состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства России. Список кандидатов на должности вице-премьеров и министров был передан президенту Владимиру Путину, после чего тот подписал указы об их назначении

Объявлен полный состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства России. Список кандидатов на должности вице-премьеров и министров был передан президенту Владимиру Путину, после чего тот подписал указы об их назначении.

Должности вице-премьеров заняли Дмитрий Григоренко (он же глава аппарата правительства), Виктория Абрамченко (ранее глава Росреестра), Алексей Оверчук (ранее замглавы Налоговой службы), Марат Хуснуллин (вице-мэр Москвы), Дмитрий Чернышенко (президент Континентальной хоккейной лиги). Также посты вице-премьеров сохранили Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Юрий Трутнев.

Главой Минтруда и соцзащиты вместо Максима Топилина назначен Антон Котяков, Олгу Васильеву в Минпросвещения сменил Сергей Кравцов, должность министра сельского хозяйства сохранил за собой Дмитрий Патрушев, главой Минтранса остался Евгений Дитрих, а министром юстиции вместо Александра Коновалова назначен Константин Чуйченко.

Курировать здравоохранение вместо Вероники Скворцовой будет Михаил Мурашко, министром экономического развития вместо Максима Орешкина стал Максим Решетников, главой Минкультуры вместо Владимира Мединского стала Ольга Любимова, министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков вместо Михаила Котюкова, министром спорта вместо Павла Колобкова стал Олег Матыцин, а главой Минкомсвязи и цифрового развития назначен Максут Шадаев.

Александр Козлов остался министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, Сергей Лавров по-прежнему будет возглавлять министерство иностранных дел, Сергей Шойгу – министерство обороны, Антон Силуанов - Минфин, Владимир Колокольцев - МВД, Денис Мантуров – Минпромторг, Александр Новак – министерство энергетики, Минприроды – Дмитрий Кобылкин, МЧС - Евгений Зиничев, а во главе Минстроя и ЖКХ остался Владимир Якушев.

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