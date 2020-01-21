Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин получит должность вице-премьера правительства
Должность одного из вице-премьеров в правительстве Михаила Мишустина может получить вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, который курирует сферу строительства в городе
Должность одного из вице-премьеров в правительстве Михаила Мишустина может получить вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, который курирует сферу строительства в городе. В должности заместителя главы правительства он также будет заниматься строительством, но уже в федеральном масштабе.
В кабмине Дмитрия Медведева строительство курировал Виталий Мутко, который в состав обновленного правительства, скорее всего, не войдет.
В мэрии Москвы Марат Хуснуллин отвечает за строительство жилой и коммерческой недвижимости, строительство инфраструктуры и курирует реализацию городской программы реновации жилого фонда.
Жители Москвы, оппозиционеры, борцы с коррупцией и градозащитники неоднократно выступали с требованием отправить Хуснуллина в отставку, связывая с ним точечную застройку и разрушение исторического облика столицы.
Марат Хуснуллин также фигурировал в расследовании «Трансперенси Интернешнл» о получении фирмами, связанными с матерью чиновника, государственных подрядов на строительство на миллиарды рублей.