Власти США объявили войну «родильному туризму»
Власти США ужесточат правила выдачи въездных виз иностранным гражданкам, которые приезжают в страну рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми
Власти США ужесточат правила выдачи въездных виз иностранным гражданкам, которые приезжают в страну рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми.
Речь идет о визе типа B, которая выдается для краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями. Если уполномоченные органы заподозрят заявителя в намерении получить гражданство, то в визе будет отказано. В Белом доме заверили, что беременных иностранок, которые действительно приезжают в США с деловыми целями, ужесточение визовых правил не коснется.
В Государственном департаменте США заявили, что на ужесточение правил получения визы они вынуждены пойти из-за криминальной деятельности, связанной с так называемым «родильным туризмом».
Согласно предварительным оценкам, ежегодно в США с целью автоматического получения гражданства рождаются до 33 тысяч младенцев. Лидерами «родильного туризма» являются гражданки Китая, России и Нигерии.