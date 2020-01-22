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22 января 00:12

Власти США объявили войну «родильному туризму»

Власти США ужесточат правила выдачи въездных виз иностранным гражданкам, которые приезжают в страну рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми

Власти США объявили войну «родильному туризму»

Власти США ужесточат правила выдачи въездных виз иностранным гражданкам, которые приезжают в страну рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми.

Речь идет о визе типа B, которая выдается для краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями. Если уполномоченные органы заподозрят заявителя в намерении получить гражданство, то в визе будет отказано. В Белом доме заверили, что беременных иностранок, которые действительно приезжают в США с деловыми целями, ужесточение визовых правил не коснется.

В Государственном департаменте США заявили, что на ужесточение правил получения визы они вынуждены пойти из-за криминальной деятельности, связанной с так называемым «родильным туризмом».

Согласно предварительным оценкам, ежегодно в США с целью автоматического получения гражданства рождаются до 33 тысяч младенцев. Лидерами «родильного туризма» являются гражданки Китая, России и Нигерии.

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