Новый коронавирус из Китая, который унес жизни шести человек, признали угрозой для России
Стремительно распространяющийся в Китае новый коронавирус, от которого уже умерли шесть человек, признали биологической угрозой. Соответствующее заявление сделал заместитель министра здравоохранения
Стремительно распространяющийся в Китае новый коронавирус, от которого уже умерли шесть человек, признали биологической угрозой для населения России. Соответствующее заявление сделал заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой во время выступления в Госдуме.
Депутаты поинтересовались у замглавы Минздрава, какие биологические угрозы для безопасности страны сегодня существуют, а он в качестве примера таковой привел инфекцию, вызванную «китайским» коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что организация видит в новом вирусе из Китая угрозу, которую можно сравнить со свиным гриппом, лихорадкой Эбола и полиомиелитом.
22 января пройдет заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, на котором будет решаться, объявлять ли чрезвычайную ситуацию мирового значения в связи с распространением смертельной инфекции.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 300 человек. Большая часть заболевших проживает в городе Ухань. Отдельные случаи заражения были зафиксированы в Японии, Южной Корее и Таиланде.