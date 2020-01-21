21 января 16:01
Экс-генпрокурор Юрий Чайка займет должность полпреда президента на Кавказе
Президент Владимир Путин в ближайшее время подпишет указ о назначении бывшего генерального прокурора Юрия Чайки своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе
Президент Владимир Путин в ближайшее время подпишет указ о назначении бывшего генерального прокурора Юрия Чайки своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе.
О новом месте работы Юрия Чайки рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель главы государства также сообщил, что экс-генпрокурор поблагодарил Владимира Путина за предложение занять должность полпреда.
Напомним, 20 января было объявлено об уходе Юрия Чайки с поста главы Генпрокуратуры, которую он возглавлял с 2006 года. Вакантное место занял заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.
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