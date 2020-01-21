Швейцарские власти сообщили о поимке российских шпионов, готовивших покушение на Уильяма Браудера
Швейцарские власти сообщили о задержании двух российских шпионов, которые пытались организовать покушение на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера во время экономического форума в Давосе
Швейцарские власти сообщили о задержании двух российских шпионов, которые пытались организовать покушение на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера во время экономического форума в Давосе.
Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники и самого Уильяма Браудера сообщает, что «шпионы» числились сантехниками «Русского дома». Подготовительную работу к покушению они вели с лета 2019 года.
«Швейцарские службы безопасности предотвратили, предположительно, направленную против меня шпионскую операцию России», - сообщил глава Hermitage Capital и добавил, что «Москва давно охотится за ним».
Издание Tribune de Geneve сообщает, что задержанные россияне сначала представились сантехниками, но затем предъявили дипломатические паспорта. Полиция не стала возбуждать против них дело, после чего они покинули Швейцарию.
Уильям Браудер был начальником юриста Сергея Магнитского, который выявил мошенническую схему с возвратом налогов, но сам был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. После смерти юриста в СИЗО из-за отказа в медицинской помощи г-н Браудер инициировал введение западными странами санкций против российских чиновников и силовиков, причастных к нарушению прав человека.
Сам Уильям Браудер был заочно осужден в России на 9 лет по обвинению в неуплате налогов. В 2019 году Следственный комитет России предъявил бизнесмену обвинение в убийстве информатора по «делу Магнитского» Александра Перепеличного