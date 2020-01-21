21 января 11:47
Пойманных на распитии алкоголя в неположенном месте граждан отправят на принудительное лечение
МВД и Минюст предложили наделить суды правом отправлять на принудительное лечение от алкоголизма граждан, которые неоднократно были пойманы на совершении правонарушений в пьяном виде
МВД и Минюст предложили наделить суды правом отправлять на принудительное лечение от алкоголизма граждан, которые неоднократно были пойманы на совершении правонарушений в пьяном виде либо распитии алкоголя в неположенном месте.
Соответствующую возможность планируется прописать в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Согласно инициативе, суды также смогут обязать нарушителей-алкоголиков пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию, сообщает РБК.
Сейчас аналогичные меры действуют в отношении граждан, употребляющих наркотики.
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