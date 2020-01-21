21 января 10:54
Российская премьер-лига скатилась с 17-го на 26-е место в рейтинге клубных чемпионатов мира
Российская футбольная премьер-лига заняла только 26-е место в рейтинге лучших клубных чемпионатов мира. Рейтинг опубликован на сайте Международной федерации футбольной истории и статистики
Фото: sportweeks.ru
Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) заняла только 26-е место в рейтинге лучших клубных чемпионатов мира. Рейтинг опубликован на сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFHHS).
Еще в прошлом году РПЛ занимала 17-ю строчку в мировом рейтинге рейтинге, но по итогам прошедшего года скатилась на 26-е место. Российская лига уступила Украинской футбольной Премьер-лиге, чемпионатам Австрии, Чехии и Кипра.
Лучшим чемпионатом стала Английская премьер-лига (АПЛ), хотя в течение последних 10 лет первое место удерживал чемпионат Испании. В рейтинге 2019 года испанский чемпионат занял только третье место. На втором месте оказался национальный чемпионат Бразилии, сообщает «Лента.ру».
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