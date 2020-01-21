Коммунистам предложили самим оплачивать содержание мавзолея или захоронить тело Ленина
Российские правозащитники предложили коммунистическим партиям оплачивать расходы на содержание мавзолея, где находится тело советского вождя Владимира Ленина. В случае отказа тело должно быть захоронено
Российские правозащитники предложили коммунистическим партиям оплачивать расходы на содержание мавзолея, где находится тело советского вождя Владимира Ленина. В случае отказа тело должно быть захоронено.
Председатель комитета «Гражданское содействие», член правления общества «Мемориал» Светлана Ганнушкина в беседе с РИА Новости заявила, что у всех проживающих в России народов есть традиция погребения, поэтому «создание символов такого рода» является издевательством над прахом человека.
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Роман Романов также считает, что мавзолею с телом давно умершего человека в 21 веке не место в центре российской столицы.
Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев заявил, что тело Ленино можно было бы оставить, однако расходы на его сохранение и обслуживание должны нести коммунисты. Ранее сообщалось, что содержание мавзолея обходится бюджету в 17 млн рублей ежегодно.
Революционер Владимир Ленин скончался 96 лет назад. С тех пор его тело находится в мавзолее на Красной площади. Российские политики неоднократно поднимали вопрос о захоронении тела вождя, однако коммунистические партии выступили категорически против этого.