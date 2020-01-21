В аэропорту «Пулково» в продаже появились иконы с изображением Владимира Путина
В петербургском аэропорту «Пулково» появились в продаже иконы с ликом президента России Владимира Путина. Фотографии такой иконы выложил в интернет председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин
В петербургском аэропорту «Пулково» появились в продаже иконы с ликом президента России Владимира Путина. Фотографии такой иконы выложил в интернет председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин.
«А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?» - подписал фотографию юрист.
Приобрести икону с Владимиром Путиным пассажиры «Пулково» могут «всего» за 79 тысяч рублей.
Русская православная церковь считает, что живых людей нельзя изображать на иконах, поскольку они не полностью свободны от греха. Однако Владимира Путина, это, похоже, не касается, так как иконы с его изображением появляются в России не в первый раз. Так, в 2012 году из поселка Большая Ельня Нижегородской области пришло известие о том, что икона с изображением главы государства замироточила.