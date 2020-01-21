Россиян предупредили об ухудшении здоровья из-за аномально теплой зимы
Аномальные температуры способствуют обострению хронических заболеваний. В первую очередь речь идет о связанных с дыхательными путями и сердечно-сосудистой системой заболеваниях
Аномально теплая зима, которая в этом году установилась во многих регионах России, может навредить здоровью граждан.
Терапевт Лариса Алексеева сообщила изданию «Вечерняя Москва», что аномальные температуры способствуют обострению хронических заболеваний. В первую очередь речь идет о связанных с дыхательными путями и сердечно-сосудистой системой заболеваниях.
В группе риска находятся гипертоники, астматики, аллергики, а также граждане с гастритом, болезнями почек и поджелудочной железы.
«Также у многих в такой погодный период сбивается биологический ритм в организме, нарушается режим сна, возникает чувство усталости, появляется упадок сил», - сообщила терапевт.
Медик посоветовала россиянам заниматься спортом, употреблять в пищу продукты, богатые кальцием и клетчаткой, а также не сидеть перед сном в своих смартфонах.