Президент внес в Госдуму законопроект об изменении 22 статей Конституции России
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы пакет документов о внесении поправок в Конституцию, которые были анонсированы в послании главы государства Федеральному Собранию
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы пакет документов о внесении поправок в Конституцию, которые были анонсированы в послании главы государства Федеральному Собранию.
Согласно документу, президент предлагает изменить 22 статьи Конституции - 71, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 95, 97, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 112, 119, 125, 128, 129, 132 и 133. Таким образом, поправки не будут вноситься только в первую и вторую главы основного закона (об основах государственного строя, правах и свободах гражданина), поскольку для их пересмотра необходимо созвать Конституционное собрание, что пока не прописано в законодательстве страны.
Поправки предлагают установить минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума, обязать президента назначать на должности утвержденных Госдумой вице-премьеров и министров, предоставить главе государства полномочия по формированию Госсовета, повысить до 25 лет ценз оседлости для кандидатов в президенты, а также ограничить двумя сроками пребывание одного и того же лица во главе государства.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству обсудит законопроект об изменении Конституции уже завтра, 21 января, сообщает «Интерфакс». При этом общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в основной закон пройдет в апреле.