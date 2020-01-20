20 января 17:07
Рабочая группа по изменению Конституции предложила внести поправки в 14 статей
Рабочая группа по изменению Конституции РФ, в которую входят политики, спортсмены и деятели искусства, предложила внести поправки в 14 статей основного закона. Комиссия уже подготовила конкретные предложения по изменению Основного закона для президента
Рабочая группа по изменению Конституции РФ, в которую входят политики, спортсмены и деятели искусства, предложила внести поправки в 14 статей основного закона. По мнению комиссии, изменению подлежат статьи под номерами 5, 75, 78, 81, 97, 14, 83, 102, 103, 110, 119, 125, 129, 132, сообщает РБК.
Рабочая группа уже подготовила конкретные предложения по изменению Основного закона для президента.
Напомним, Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил внести ряд поправок в Конституцию и вынести этот вопрос на всероссийское голосование. Глава государства среди прочего предложил подчинить международные правовые договоры действию Конституции, расширить полномочия парламента, а также закрепить статус и роль Госсовета.
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