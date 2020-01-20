20 января 14:00
Юрий Чайка покинет должность Генпрокурора России. Ему уже нашли замену
Генеральный прокурор России Юрий Чайка покинет занимаемую должность. Вместо него президент Владимир Путин предложил назначить действующего заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова
Генеральный прокурор России Юрий Чайка покинет занимаемую должность. Вместо него президент Владимир Путин предложил назначить действующего заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова.
По данным РИА Новости, Юрий Чайка покидает Генпрокуратуру в связи с переходом на новую работу. Какую должность он займет, пока не сообщается.
Глава государства уже внес кандидатуру Игоря Краснова на рассмотрение Совета Федерации.
Напомним, Юрий Чайка возглавлял Генеральную прокуратуру России с 2006 года. В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией выпустил резонансное расследование о бизнесе сыновей генпрокурора Игоря и Артема, однако это не помешало утверждению Чайки-старшего на новый 5-летний срок в 2016 году.
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