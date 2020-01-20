Минэкономразвития разработало схему легальной покупки «красивого» автомобильного номера
Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которое позволит российским гражданам резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера на портале госуслуг
Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которое позволит российским гражданам резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера. Купить желаемый номер можно на портале госуслуг.
За «красивые» автомобильные номера водителям нужно будет заплатить повышенный размер государственной пошлины, который определится в результате специального аукциона среди желающих.
В МЭР предлагают ввести новый порядок с 1 января 2021 года, сообщает «КоммерсантЪ».
Согласно предложению ведомства Максима Орешкина, региональные власти смогут варьировать установленный Налоговым кодексом размер госпошлины на регистрационный номер автомобиля, используя его как начальную цену при проведении торгов. Конкурсы будут длиться 30 дней, причем у одного участника будет только пять попыток заполучить желаемый номер. 50% поступлений от уплаты госпошлины за «красивый» номер останется в региональном бюджете, сообщает «КоммерсантЪ».