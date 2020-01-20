Выплата материнского капитала на первого ребенка начнется в марте-апреле 2020 года
Оформление документов на получение материнского капитала на первого ребенка начаться в марте-апреле текущего года. Размер выплаты составит 466 тысяч рублей
Оформление документов на получение материнского капитала на первого ребенка начаться в марте-апреле текущего года. Размер выплаты составит 466 тысяч рублей.
Депутат Светлана Бессараб сообщила «Известиям», что сейчас Госдума и Совет Федерации готовятся к рассмотрению законопроектов, необходимых для выполнения поручений президента Владимира Путина, которые он озвучил в своем послании Федеральному Собранию.
«Надеемся, что уже в марте - апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», - отметила Светлана Бессараб.
Напомним, Владимир Путин для повышения рождаемости предложил выплачивать материнский капитал после рождения первого ребенка, а не второго, как сейчас. Размер выплаты на первенца составит 466 тысяч рублей, а после рождения второго ребенка государство выплатить матери еще 150 тысяч рублей.
Помимо этого глава государства пообещал выплачивать малоимущим семьям пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет в размер 5-11 тысяч рублей.