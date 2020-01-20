Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проведут в День космонавтики
Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, которые президент Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному Собранию, власти планируют провести 12 апреля
Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, которые президент Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному Собранию, власти планируют провести 12 апреля – в День космонавтики.
Источники РБК в администрации президента заявили, что также рассматриваются даты 26 и 19 апреля, но они маловероятны. На 19 апреля выпадает Пасха, поэтому граждане могут проигнорировать референдум.
Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию состоится после того, как поправки в закон примут Госдума и Совет Федерации.
Напомним, в своем послании Владимир Путин предложил отменить приоритет международного права над российским, запретить двойное гражданство министрам, прокурорам, судьям и кандидатам в президенты, закрепить роль Госсовета, наделить парламент правом утверждать кандидатуру главы правительства и т.д.