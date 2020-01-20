Меню
Политика
Все, чтo нажил непoсильным трудoм...
20 января 10:48

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проведут в День космонавтики

Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, которые президент Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному Собранию, власти планируют провести 12 апреля

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проведут в День космонавтики

Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, которые президент Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному Собранию, власти планируют провести 12 апреля – в День космонавтики.

Источники РБК в администрации президента заявили, что также рассматриваются даты 26 и 19 апреля, но они маловероятны. На 19 апреля выпадает Пасха, поэтому граждане могут проигнорировать референдум.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию состоится после того, как поправки в закон примут Госдума и Совет Федерации.

Напомним, в своем послании Владимир Путин предложил отменить приоритет международного права над российским, запретить двойное гражданство министрам, прокурорам, судьям и кандидатам в президенты, закрепить роль Госсовета, наделить парламент правом утверждать кандидатуру главы правительства и т.д.

Заметили ошибку? Выделите текст мышкой и затем нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!
Материалы по теме
Президент внес в Госдуму законопроект об изменении 22 статей Конституции России
Рабочая группа по изменению Конституции предложила внести поправки в 14 статей
«Голос» назвал предложенное голосование по поправкам в Конституцию «квазиправовым механизмом»
Сейчас на главной
Президент предлагает изменить 22 статьи Конституции
конституция
Президент предлагает изменить 22 статьи Конституции
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы пакет документов о внесении поправок в Конституцию, которые были анонсированы в послании главы государства Федеральному Собранию
Менять, так менять
конституция
Менять, так менять
Рабочая группа по изменению Конституции РФ, в которую входят политики, спортсмены и деятели искусства, предложила внести поправки в 14 статей основного закона. Комиссия уже подготовила конкретные предложения по изменению Основного закона для президента
Юрий Чайка покинет должность Генпрокурора России. Ему уже нашли замену
Генпрокуратура
Юрий Чайка покинет должность Генпрокурора России. Ему уже нашли замену
Генеральный прокурор России Юрий Чайка покинет занимаемую должность. Вместо него президент Владимир Путин предложил назначить действующего заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова
Минэкономразвития разработало схему легальной покупки «красивого» автомобильного номера
автомобили
Минэкономразвития разработало схему легальной покупки «красивого» автомобильного номера
Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которое позволит российским гражданам резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера на портале госуслуг
ТОП-20. Лучшие политтехнологи России - 2020
рейтинг
ТОП-20. Лучшие политтехнологи России - 2020
«Общая Газета» представляет четырнадцатый рейтинг российских политтехнологов. Мы составляем и публикуем рейтинг людей, которые являются организаторами избирательного процесса в России, лидерами в сфере политических и гуманитарных технологий
Выплата материнского капитала на первого ребенка начнется в марте-апреле 2020 года
материнский капитал
Выплата материнского капитала на первого ребенка начнется в марте-апреле 2020 года
Оформление документов на получение материнского капитала на первого ребенка начаться в марте-апреле текущего года. Размер выплаты составит 466 тысяч рублей
Пользователям iPhone предоставили возможность полностью отключать геолокацию
Apple
Пользователям iPhone предоставили возможность полностью отключать геолокацию
Американская корпорация Apple в бета-версии операционной системы iOS 13.3.1 предоставила пользователям возможность полностью отключить функцию геолокации
«Яблоко» созрело. До поправок
конституция
«Яблоко» созрело. До поправок
Председатель политического комитета «Яблока» Григорий Явлинский сообщил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил «декоративные» поправки в Основной закон
Экономика
Россияне вошли в тройку лидеров по количеству купленной в Турции недвижимости
Российские граждане вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции. Согласно данным Института статистики Турции, к концу 2019 года количество сделок россиян на покупку недвижимости выросло на 26%
Власти Амстердама выкупят долги молодежи, чтобы они смогли «начать все сначала»
кредит
Власти Амстердама выкупят долги молодежи, чтобы они смогли «начать все сначала»
Власти Амстердама решили выкупить долги молодежи, чтобы дать им «новый старт» в жизни. Такое решение было принято в связи с ростом уровня долга среди голландских студентов
Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов и блогеров за критику власти
журналисты
Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов и блогеров за критику власти
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на мероприятии по случаю Дня российской печати заявил, что журналистов и блогеров нужно «мочить» за критику власти и искажение информации
Специалисты выявили еще одну уязвимость в работе самолетов Boeing 737 MAX
самолеты
Специалисты выявили еще одну уязвимость в работе самолетов Boeing 737 MAX
Авиакомпания Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов модели 737 MAX, полеты на которым были временно запрещены после двух подряд авиакатастроф
Намек поняли
платная парковка
Намек поняли
Московские власти заявили о росте загруженности городских парковок. Теперь жителям города стоит ожидать расширения зоны платной парковки и повышения тарифов там, где стоянка автомобилей уже платная
Мишустин нашел себе замену
ФНС
Мишустин нашел себе замену
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова на должность руководителя этого ведомства. Ранее ФНС возглавлял сам Мишустин
Спорт
Команда «КамАЗ-мастер» Андрея Каргинова выиграла ралли «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Турнир проходил в Саудовской Аравии
Роскачество рассказало гражданам об опасности уличных банкоматов
банкоматы
Роскачество рассказало гражданам об опасности уличных банкоматов
Роскачество предупредило граждан об опасности использования уличных банкоматов, а также подготовило ряд рекомендаций, которые помогут не стать жертвой мошенников
Российскую премьер-лигу расширят до 18 футбольных клубов
футбол
Российскую премьер-лигу расширят до 18 футбольных клубов
Российская премьер-лига провела собрание с участием всех 16 клубов, выступающих в первой лиге национального футбольного чемпионата. В ходе мероприятия было принято решение увеличить количество команд в РПЛ
Арбитраж обязал «дочку» Ростеха рассекретить документы по строительству мусоросжигательного завода
мусорный протест
Арбитраж обязал «дочку» Ростеха рассекретить документы по строительству мусоросжигательного завода
Cуд отклонил кассационную жалобу компании АГК-1, которая собирается строить мусоросжигательный завод в подмосковном Наро-Фоминске, и обязал фирму предоставить проектную документацию проекта
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.